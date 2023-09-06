Увидели, как прачки кидают в стиралку мешочек с солью: повторяем дома — чистый восторг!

Опытные прачки перед запуском стиральной машинки бросают горсть соли в мешочек и отправляют его в барабан, на вещи. Можно просто завязать соль в кусочек ткани.

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Этот очень хитрый лайфхак сможет сэкономить ваши деньги. Во-первых, стирка с солью позволяет значительно сократить расходование стирального порошка, избавляет от необходимости применения кондиционеров и пятновыводителей.

Соль растворяет загрязнения и выбивает все лишнее из тканей, делая их мягче и приятнее на ощупь.

Во-вторых, соль спасает машинку от накипи, которая приводит к поломкам.

Источник: дзен-канал TECHNOTION