Уходите от медного и огненного: назван главный тренд осени в окрашивании — благородный и необычный тон

Эксперты рекомендуют обратить внимание на приглушенный рыжий цвет. Он точно создаст правильное настроение для сентября.

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Однако стоит учесть нюансы. Лучше уйти от от медного и огненного. Идеальным выбором станут — золотисто-каштановые тона.

Стилисты подчеркнули, что нужно вспомнить яблочный сидр, чтобы не ошибиться. У него имеется медово-янтарный цвет. Он также мягкий, создающий настроение. Если хочется обновлений, то смело идите к парикмахеру, пишет Peopletalk.