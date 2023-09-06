Уходите от медного и огненного: назван главный тренд осени в окрашивании — благородный и необычный тон

Многие женщины предпочитают скрывать даже малейшие проявления возраста. Поэтому обычно они маскируют седину и регулярно обновляют прическу. Важно правильно подбирать цвет, чтобы он подчеркивал достоинства и скрывал недостатки. А так как наступил сезон, когда хочется уюта и тепла, то можно решится на преображение. В моде винный макияж, а также есть новинка в окрашивании волос — оттенок яблочного сидра.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на приглушенный рыжий цвет. Он точно создаст правильное настроение для сентября.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако стоит учесть нюансы. Лучше уйти от от медного и огненного. Идеальным выбором станут — золотисто-каштановые тона.
Стилисты подчеркнули, что нужно вспомнить яблочный сидр, чтобы не ошибиться. У него имеется медово-янтарный цвет. Он также мягкий, создающий настроение. Если хочется обновлений, то смело идите к парикмахеру, пишет Peopletalk.