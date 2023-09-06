Блогер взорвала интернет методом похудения «Три стакана» (видео)

В Сети завирусилось видео с блогером-женщиной, которая с серьезным видом объясняет, как быстро похудеть, если это не получилось сделать за лето.

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Она предлагает самостоятельно приготовить блюдо, благодаря которому, дескать, можно реально много потерять в весе.

«Берем стакан воды, добавляем еще полстакана вода, 100 граммов воды, все тщательно перемешиваем. И добавляем полстакана воды. Жаль, что через камеру невозможно передать этот аромат!» - говорит в кадре блогер.

Это блюдо рекомендовано кушать дамам вилкой. Естественно, данный ролик является шуткой.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки»