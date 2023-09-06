Десять лет смотрели на черные днища сковородок — а потом одним махом убрали нагар аптечным средством

Если вам надоело смотреть на черные днища кастрюль, сковородок и казанов, приобретите в аптеке нашатырь или аммиак.

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Это дешевенькое вещество махом решит проблему с нагаром на посуде. Вы удивитесь, как эффективно оно растворяет десятилетние наслоения.

Возьмем бумажные салфетки и смочим их в нашатыре. Далее разложим их по черной поверхности посуды. Укроем пакетами или целлофаном.

Оставим в таком положении на ночь. Утром нагар легко смоется металлической губкой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»