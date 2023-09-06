«По меркам сентября – это супер»: синоптик обрадовал россиян приходом бабьего лето и раскрыл прогноз погоды

Специалист отметил, что в этот период во многих регионах РФ начнется долгожданное бабье лето, сообщает «РИА Новости».

«С началом следующей недели антициклон будет практически всю неделю господствовать в атмосфере Центральной России и обеспечивать нас длительным периодом малооблачной погоды, которая четко соответствует понятию классического бабьего лета», – поделился эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Синоптик уточнил, что на День города и на все выходные в столице прогнозируется хорошая погода: пночами будет около плюс 6 – плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов.