«По меркам сентября – это супер»: синоптик обрадовал россиян приходом бабьего лето и раскрыл прогноз погоды

Погода в России часто бывает непредсказуемой. Примечательно, что конец лета порадовал теплой погодой. Было также достаточно сухо. Начало сентября также оказалось очень теплым. Пока в Москве почти каждый день сияет солнце. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России на неделе с 11 по 17 сентября.
Специалист отметил, что в этот период во многих регионах РФ начнется долгожданное бабье лето, сообщает «РИА Новости».
«С началом следующей недели антициклон будет практически всю неделю господствовать в атмосфере Центральной России и обеспечивать нас длительным периодом малооблачной погоды, которая четко соответствует понятию классического бабьего лета», – поделился эксперт.
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Синоптик уточнил, что на День города и на все выходные в столице прогнозируется хорошая погода: пночами будет около плюс 6 – плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов.
«По сентябрьским меркам – это супер, даже чуть теплее нормы. День города положит начало классическому бабьему лету уже на следующую неделю», – заключил Тишковец.