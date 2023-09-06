Почему фикус приманивает деньги и любовь: хорошее растение, рекомендовано многим

Фикус - во всех смыслах замечательное комнатное растение. Оно относится к лучшим домашним пылесборникам и очистителям воздуха от токсинов, поскольку обладает мощной листвой.

К тому же фикус неприхотлив, красив и вписывается в любую обстановку.

Мастера фэншуй также убеждены, что фикус обладает благоприятной энергетикой, которая гармонизирует самые различные сферы.

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Например, при помощи фикуса можно привлечь любовь, страсть и даже желательную беременность, если поставить его в спальне.

А вот если хочется больше денег, то установите горшочек с фикусом на кухне.

Источник: дзен-канал «Ферма.expert»