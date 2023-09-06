Спасли герань от чахлости: помогла обычная перекись — 2 ложки — и такой восторг!

Капризную герань можно заставить цвести и нормально развиваться при помощи простой перекиси водорода. Купите ее хоть в отделе садоводства, хоть в обычной аптеке, тут неважно.

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Возьмите 2 столовые ложки средства, растворите его в 1 литре воды. И пролейте герань по влажной почве.

Во время подкормки нельзя попадать раствором перекиси водорода на ствол и листья растения. Поливайте герань не в солнечную погоду и не под прямыми лучиками солнца.

Спустя две недели процедуру с растением желательно повторить.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».