Хитрость прачек: бросают фольгу в барабан с бельем — дешевый порошок становится мощным

Если из обычной алюминиевой фольги сделать несколько шариков (размером с теннисные) и бросить их в барабан стиралки перед запуском процесса, то вас будет ждать на выходе поразительный эффект.

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Такой трюк используют очень опытные хозяйки и профессиональные прачки, чтобы не тратиться на дорогой порошок.

Алюминиевые шарики делают процесс стирки максимально эффективным, выбивая загрязнения из ткани и смягчая ее.

Вы можете смело покупать порошок дешевле обычного или насыпать в лоток для моющих средств машинки меньшее количество порошка.

Источник: дзен-канал Technotion.