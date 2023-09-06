Не покупаем средства от известкового налета: смываем самым дешевым уксусом

Известковый налет просто тает на глазах под действием обычного столового уксуса. И не нужно больше тратиться на дорогие специальные моющие средства!

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Легкие известковые наслоения легко смываются обычной губкой, смоченной в уксусе. А если налет уже прочный, то смочите в уксусе бумажные полотенца и прилепите их к смесителю, либо другим загрязненным поверхностям.

Спустя час бумажные полотенца необходимо удалить и почистить смеситель с помощью щетки или губки.

Вы заметите, как известковый налет быстро исчезнет. Далее просто промойте водой и натрите для блеска сухой тряпочкой.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».