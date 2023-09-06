Теперь стираем только так — смешиваем порошок с дешевой таблеткой: вещи как новые

Стирка. Фото: соцсети

Классный лайфхак поможет вам в быту.

Таблетка аспирина в быту может с успехом заменить профессиональный отбеливатель для одежды.

Аспирин работает эффективно, к тому же не портит ткань и даже делает ее мягче.

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Для одной стирки достаточно 2-3 аспиринок. Раскрошите таблетки до состояния пудры (блендером, ступкой или двумя ложками) и добавьте к стиральному порошку.

Лучше всего этот способ работает при температуре 40 градусов и на режимах, которые длятся более 1 часа.

Стирайте так белые вещи. Они никогда не приобретут сероватого или желтоватого оттенка.

Источник: дзен-канал TECHNOTION

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