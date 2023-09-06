Огурцы обожают «крапивное одеяло»: слизни сбегут и болезни отступят

В сентябре огурцы нуждаются в удобрении. И лучшее решение — это крапива. Дачники раскладывают листья крапивы на почве под огурцами, формируя так называемое покрывало. В итоге это питает землю и корни растений.

Листья необходимо разложить так, чтобы на земле не осталось ни одного свободного места. Крапивный слой должен получиться довольно толстым.

В результате к огурцам и близко не подползут слизни. А крапива начнет гнить со временем и превратится в удобрение. Подкормка не позволит растениям заболеть.

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