Никогда не бросаем в стиралку сухие вещи, и вот почему (не знали раньше и все портили)

Перед тем, как запустить стирку в машинке, обязательно замочите вещи в растворе воды с уксусом.

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Сделать это нужно примерно за час до начала процесса. Замачивать белье нужно в холодной воде с половиной стакана белого уксуса.

Этот трюк убирает все запахи, разрушает пятна и отложения, готовит ткань к процессу стирки.

В итоге порошок подействует на вещи намного эффективнее, вы достанете из машинки идеально простиранные вещи без разводов и постороннего запаха.

Источник: дзен-канал TECHNOTION