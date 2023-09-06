Озвучен сокрушительный курс доллара: резко упал после выступления на верхах

Курс доллара в последнее время быстро поднимался вверх. В какой-то момент американская валюта достигла критической точки, после которой мог совершиться резкий скачок валюты вверх.

Однако действия ЦБ РФ предотвратили эту проблему.

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Напомним, на торгах 5 сентября доллар дорос до 97,91 рубля. По оценке финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова это сигнальный уровень. С данного момента стоило пристально следить за валютой. И если бы доллар перевалит отметку в 98,30 рубля, то уже к 11 сентября можно было ожидать роста до 104 рублей за доллар.

В настоящий момент эти последствия предотвращены, поскольку ЦБ РФ объявил об увеличении продаж долларов на российском рынке. Дефицит валюты США был быстро компенсирован, в итоге она сразу же 6 сентября упала в цене.

Сейчас доллар торгуется на Мосбирже за 97,61 рубля.

Источник: 1prime.ru