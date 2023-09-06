Заменили обычный дезодорант на содовый — не нарадуемся: прекрасный эффект, делаем сами

Сейчас многие переходят от химических дезодорантов к натуральным. Но «кристаллы» стоят очень дорого. Между тем обычная сода работает точно так же!

Содовый дезодорант вы можете сделать самостоятельно. И стоить он будет три копейки!

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Содовый дезодорант делается всего из двух компонентов: воды и соды. На 1 столовую ложку соды без горки нужно добавить 4 столовые ложки воды.

Такой раствор можно поставить в баночке в ванной и пользоваться после принятия душа (просто смачивать ватный диск и протирать подмышки). А можно открыть пластмассовую или стеклянную тару от обычного дезодоранта, достав шарик.

Далее влить туда содовый состав и вернуть шарик на место. Пользоваться как обычным дезодорантом.

Источник: дзен-канал «Бьюти-секреты»