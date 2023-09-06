Разворот на 180 градусов: главные тренды осени-2023 — уходит эпоха

Известный стилист Влад Лисовец заявил, что осенью 2023 года спортивный стиль будет немодным. По его словам, пора распрощаться с любимыми спортивными костюмами, худи и одеждой оверсайз, если вы хотите выглядеть стильно.

Писком сезона, по мнению Лисовца, станет кожаная одежда, а также прямые джинсы, элегантная обувь, сапоги-казаки и ботильоны.

Также из моды вышли яркие цвета — такие как салатовый, фуксия и другие. Лисовец посоветовал выбирать пастельные тона, сдержанные, элегантные.

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