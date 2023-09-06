Объявлен курс доллара на 15 сентября: эпохальный разворот на 180 градусов, банкоматы могут остановить

Курс доллара продолжает безнадежно расти. И это несмотря на то, что Центробанк повысил ключевую ставку до 12%. Уже сейчас «американец» перешел отметку в 98 рублей. Дальше будет больше.

Экономист Екатерина Константинова напомнила, что 15 сентября Центробанк соберется на заседание, на котором, скорее всего, кардинальных мер принято не будет. Ставку повышать уже некуда, на курс доллара это все равно в последнее время не влияет.

«В итоге к пятнице доллар может подорожать выше 100 рублей. Это будет эпохальный разворот, так как практика показала, что старые меры больше не работают», — заявила эксперт.

По ее мнению, в некоторых банкоматах могут остановить выдачу денег, так как валютные спекулянты занижают курс рубля еще больше.

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