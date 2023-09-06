Больше никаких ржавых потеков на унитазе: помогло это откровенно дешевое средство — просили назвать

Если на вашем унитазе образовались ржавые потеки или известковые наслоения, стоит обратить внимание на этот классный народный состав для чистки.

Им вы без труда отмоете всю ванную комнату, включая не только унитаз, но и пол, стены, раковину и ванну.

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Нанесите этот состав на влажные стенки, и вы моментально увидите бурную реакцию. Все компоненты самодельного порошка начинают взаимодействовать с загрязнениями.

Ржавые потеки либо известковый налет очистятся без сложностей. Устранится неприятный запах.

А состоит это чудо-средство из лимонной кислоты, стирального порошка и горчичного порошка. Смешайте примерно в равных пропорциях и пользуйтесь с удовольствием!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»