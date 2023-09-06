«Кошмарный» тренд из 90-х снова вернулся в моду

Вспомните, как в 1990-х года все девушки поголовно носили обтягивающие джинсы с низкой посадкой в сочетании с короткими топиками. Живот был открыт, и казалось, что вы самая модная на свете.

Так вот сейчас этот тренд вернулся. Конечно, он неоднозначный, так как идет девушкам только с идеальной фигурой. В противном случае это смотрится странно и пошло. Но не все это понимают.

Все чаще так стали одеваться западные звезды и блогеры из «ТикТока». Но стилисты предупреждают — осторожно! Если у вас есть лишние килограммы, то лучше забыть про это сочетание.

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