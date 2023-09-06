Раз в месяц — ложку касторки: герань начинает цвести шапками

Герань любит подкормку с касторкой. Если вы хотите, чтобы ваше растение радовало вас пышным цветением, включите это аптечное средство в ее регулярную подкормку.
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Добавляйте 1 чайную ложку касторового масла в воду для полива (1 литр) 1 раз в месяц. Поливайте как обычно. Через 4 недели можно процедуру повторять.
Также герань себя хорошо чувствует, если в землю вкопать измельченную банановую кожуру. Это отличное удобрение для растения, которое любит сладкое.
Источник: fertilizerdaily.ru