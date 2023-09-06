Будете выглядеть как дешевка: какую одежду лучше не надевать — дурной тон

Фото: freepik.com

Выкиньте это немедленно.

Есть одежда, которая выглядит очень дешево и непрезентабельно — сколько бы она ни стоила. Поэтому в приличное общество лучше такое не надевать, если вы хотите произвести впечатление стильного человека.

И, в первую очередь, речь идет об оверсайз-футболках с глубокими вырезами. Популярная блогерша Наталья Дениз заявила, что этот предмет одежды портит общий внешний вид.

Кроме того, по ее словам, дурным вкусом сейчас считаются облегающие джинсы с потертостями на ткани. Лучше всего надеть прямые штаны из денима — они стройнят.

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