Будете выглядеть как дешевка: какую одежду лучше не надевать — дурной тон

И, в первую очередь, речь идет об оверсайз-футболках с глубокими вырезами. Популярная блогерша Наталья Дениз заявила, что этот предмет одежды портит общий внешний вид.

Кроме того, по ее словам, дурным вкусом сейчас считаются облегающие джинсы с потертостями на ткани. Лучше всего надеть прямые штаны из денима — они стройнят.

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