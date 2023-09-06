Потратили 5 минут и 15 рублей: ванна отмылась составом моментально — желтизна легко растворилась

Ванна до и после чистки. Фото: соцсети

Средство недорогое, но очень эффективное.

Из трех очень доступных и дешевых ингредиентов вы можете сами сделать роскошное чистящее средство.

Оно не имеет едкого запаха, но при этом отлично счищает налет с ванны и унитаза. Мойте также им раковины, кафель и душевую кабину. 

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Возьмем лимонную кислоту, которая хорошо размягчает стойкие загрязнения и придает блеск поверхностям. Соединим ее со стиральным порошком. Добавим порошок горчицы, он отлично растворяет грязь и дезинфицирует.

Нанесем порошок на влажную загрязненную поверхность, оставим на 5 минут, промоем щеткой.

Ванна будет кристально белой!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»

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