Потратили 5 минут и 15 рублей: ванна отмылась составом моментально — желтизна легко растворилась

Из трех очень доступных и дешевых ингредиентов вы можете сами сделать роскошное чистящее средство.
Оно не имеет едкого запаха, но при этом отлично счищает налет с ванны и унитаза. Мойте также им раковины, кафель и душевую кабину.
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Возьмем лимонную кислоту, которая хорошо размягчает стойкие загрязнения и придает блеск поверхностям. Соединим ее со стиральным порошком. Добавим порошок горчицы, он отлично растворяет грязь и дезинфицирует.
Нанесем порошок на влажную загрязненную поверхность, оставим на 5 минут, промоем щеткой.
Ванна будет кристально белой!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»