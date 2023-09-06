Взяли в аптеке два копеечных бутылька — махом вытравили рыжину на унитазе: будто и не было

Унитаз. Фото: соцсети

Средство великолепно растворит даже серьезные наслоения.

Рыжие разводы и желтые наслоения на унитазе удалить бывает крайне тяжело. Они имеют минеральный характер, а потому едко впитываются в поверхность санфаянса.

Однако двумя аптечными средствами это сделать возможно, причем с легкостью. Благо стоят эти вещества сущие копейки. Они доступны, популярны и очень действенны против загрязнений.

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Возьмем 100 мл перекиси водорода и 50 мл нашатыря, смешаем в одной посуде. Нанесем полученное вещество на стенки унитаза и оставим на несколько часов, периодически смачивая поверхность средством.

Когда заметим, что процесс пошел, возьмем щетку и отмоем унитаз до блеска, это будет очень просто!

Источник: Telegram-канал «Хозяйка уюта»

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