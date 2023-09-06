Взяли в аптеке два копеечных бутылька — махом вытравили рыжину на унитазе: будто и не было

Рыжие разводы и желтые наслоения на унитазе удалить бывает крайне тяжело. Они имеют минеральный характер, а потому едко впитываются в поверхность санфаянса.

Однако двумя аптечными средствами это сделать возможно, причем с легкостью. Благо стоят эти вещества сущие копейки. Они доступны, популярны и очень действенны против загрязнений.