Взяли в аптеке два копеечных бутылька — махом вытравили рыжину на унитазе: будто и не было

Рыжие разводы и желтые наслоения на унитазе удалить бывает крайне тяжело. Они имеют минеральный характер, а потому едко впитываются в поверхность санфаянса.
Однако двумя аптечными средствами это сделать возможно, причем с легкостью. Благо стоят эти вещества сущие копейки. Они доступны, популярны и очень действенны против загрязнений.
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Возьмем 100 мл перекиси водорода и 50 мл нашатыря, смешаем в одной посуде. Нанесем полученное вещество на стенки унитаза и оставим на несколько часов, периодически смачивая поверхность средством.
Когда заметим, что процесс пошел, возьмем щетку и отмоем унитаз до блеска, это будет очень просто!
Источник: Telegram-канал «Хозяйка уюта»