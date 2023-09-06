Объявлен курс доллара на 11 сентября: нонсенс на нефтяном рынке

Курс доллара продолжает расти на Московской бирже, снова обновляя максимумы. В среду, 6 сентября, «американец» перевалил за 98 рублей. При этом экономические аналитики уверены, что котировки будут еще выше.

«Вообще, на нефтяном рынке происходит нонсенс. Цены на баррель растут, а рубль не укрепляется. Это говорит о том, что покупатели нашей нефти попросту не платят по счетам», - заявила экономист Екатерина Константинова.

По ее мнению, уже в следующий понедельник, 11 сентября, доллар может дорасти до 100 рублей.

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