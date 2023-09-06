Вещи в стиралке поливаем 1 стаканом: вынимаем просто идеальные — эффективный метод за 3 копейки

Попробуйте применять уксус для подготовки вещей к стирке. Он размягчит загрязнения, сделает ткань послушной и мягкой и благодаря этому усилит свойства стирального порошка.
Вы сможете использовать самый дешевый порошок! Он будет работать не хуже люксового в паре с уксусом.
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Перед запуском процесса автоматической стирки вылейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье, включите машинку.
Когда достанете свои вещи, то не узнаете их. Они заметно посвежеют и станут нежными, как после кондиционера.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».