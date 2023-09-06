В Госдуме заговорили о 13-й пенсии к Новому году: что будет на самом деле

В России могут вернуть 13-ю пенсию. Это дополнительная полноценная выплата всем российским пенсионерам перед Новым годом от властей в качестве подарка.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что уже поднял этот вопрос в Госдуме. По его мнению, 13-я пенсия снизит количество краткосрочных кредитов среди пенсионеров в нашей стране.

Пока этот вопрос находится на уровне обсуждения. Соответствующий документ могут принять, но не раньше следующего года.

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