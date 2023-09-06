Нагар на сковородках больше не видим: поливаем этим средством — сам отходит

Сковорода до и после чистки. Фото: соцсети

Ваша посуда будет сверкать как новенькая!

По-настоящему просто и эффективно отмыть сковороды от нагара можно при помощи средства для прочистки труб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Проблемную посуду с десятилетними черными наслоениями разместите в мешке для мусора, полейте составом для труб.

Мешок завяжите и оставьте на ночь. Утром вы увидите, как жесткий нагар стал мягким и легко отходит от стенок.

Почистите сковороду металлической губкой и промойте под проточной водой с жидкостью для мытья посуды.

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»

Читайте также