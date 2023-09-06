Нагар на сковородках больше не видим: поливаем этим средством — сам отходит

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Проблемную посуду с десятилетними черными наслоениями разместите в мешке для мусора, полейте составом для труб.

Мешок завяжите и оставьте на ночь. Утром вы увидите, как жесткий нагар стал мягким и легко отходит от стенок.

Почистите сковороду металлической губкой и промойте под проточной водой с жидкостью для мытья посуды.

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»