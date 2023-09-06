Как 2 ложками соли довести вещи до идеального состояния: трюк со стиркой, который должны знать все

Попробуйте в процесс стирки включать соль, наверняка, результат вас поразит. Она растворяет загрязнения и пятна.
Смягчает ткань и помогает стиральному порошку воздействовать на вещи сильнее в несколько раз.
Кроме того, соль способствует лучшему выполаскиванию моющих средств из материала.
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Бросьте в воду 2 столовые ложки с горкой соли. Добавьте 1 столовую ложку разрыхлителя.
Замочите одежду в этом растворе, а потом в ней же постирайте. Либо бросьте в стиралку.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».