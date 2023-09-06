Как 2 ложками соли довести вещи до идеального состояния: трюк со стиркой, который должны знать все

Попробуйте в процесс стирки включать соль, наверняка, результат вас поразит. Она растворяет загрязнения и пятна.

Смягчает ткань и помогает стиральному порошку воздействовать на вещи сильнее в несколько раз.

Кроме того, соль способствует лучшему выполаскиванию моющих средств из материала.