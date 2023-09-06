Просто налили в бутылку жидкость: унитаз сразу заблестел чистотой, налет стек в канализацию

Чтобы не мучиться с оттиранием унитаза, попробуйте очень простой метод с бутылкой. Наполните ее специальной жидкостью, и она всю работу сделает за вас.
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Бутылочка подойдет любая, компактная, чтобы влезла в бачок унитаза. Наполните ее любым жидким дезинфицирующим средством наполовину, в остальную половину влейте средство для мытья посуды.
Наверху бутылочки сделайте несколько дырочек ножом или шилом. Поместите в бачке.
Теперь каждый раз жидкость из бутылочки будет орошать чашу унитаза, промывая ее, дезинфицируя и наполняя ароматом. Вам нужно лишь иногда промывать поверхность ершиком.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».