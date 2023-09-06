Чернота на кастрюле стала мягкой и легко отошла: как копеечным аптечным средством убрать нагар

Аммиак или нашатырный спирт поможет справиться с тяжелым нагаром на кастрюлях.

Пропитайте салфетки в веществе и обложите ими посуду, сверху укройте полиэтиленовой пленкой или положите в пару пакетов. Плотно закройте.

Оставьте кастрюлю в таком виде на несколько часов, можно на ночь. Далее уберите пленку и почистите металлической губкой поверхность.