Достали из аптечки бутылек — стираем только с ним: 3 ложки полностью обновляют вещи

Далеко не все хозяйки знают, что стирка с обычным дешевеньким глицерином получается просто волшебной.

Вы можете смело отказываться от применения дорогих порошков и кондиционера для белья, когда научитесь запускать процесс с этим аптечным средством.

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Отмерьте 3 столовые ложки глицерина и вылейте его в отсек для кондиционера своей стиральной машины.

Далее насыпьте стиральный порошок и поставьте необходимый режим. На выходе вы увидите вещи, будто вы их только что купили, великолепно простиранные, без разводов и очень мягкие.

Источник: «Ms.Чистота»