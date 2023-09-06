Доллар дошел до сигнальной цифры: вот-вот начнутся продажи за 100 рублей

Американский доллар стабильно повышается в курсе на Мосбирже последние недели, увеличение ключевой ставки в России не помогло.

Валюты бизнесменам по-прежнему не хватает, поэтому дефицит влияет на ее высокую стоимость.

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На последних торгах доллар дорос до 97,91 рубля, что является нехорошим сигналом для отечественной валюты. Напомним, ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что даже уровень 97,15 рубля должен вызвать настороженность.

И если 5-6 сентября он перевалит отметку в 98,30 рубля, то уже к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар.

Источник: 1prime.ru