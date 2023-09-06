«Принесет им деньги»: астролог назвала два знака зодиака, которых ждет продвижение на работе в сентябре

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«Тельцов и Близнецов порадуют в сентябре бонусы от их работы. У Тельца это возможно новый статус или даже смена работы. Кто-то даже хотел уйти на фриланс, они это сделают и вскоре начнут получать первые бонусы. У них этот месяц будет очень яркий, публичный, все будут их поддерживаться У этого знака зодиака все будет получаться, денежные вознаграждения от этого идут, статус Они могут подойти к начальнику и попросить перевода на новую должность. В сентябре все это будет.

У Близнец будут бонусы от работы, но не такие яркие, как у Тельцов. Они будут искать себя, пробовать что-то новое. У них будет больше действий, больше идей, больше креативности. А вот деньги будут позже. Они только начинают работать в том направлении в той сфере, которая принесет им деньги. Повышение на будущее сейчас у них будет», – поделилась эксперт.