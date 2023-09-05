В это сложно поверить: какие продукты портят вкус котлет — просто обалдеете, когда узнаете

Многие обожают кушать на ужин пюре с котлетами. Многие хозяйки предпочитают готовить это мясное блюдо по старым рецептам. Однако порой в них есть продукты, которые только портят вкус котлет. Эксперты рассказали, как не ошибиться в выборе продуктов и получить необычайно вкусные котлеты.
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И большая часть хозяюшек добавляют хлеб пышности и сочности, но нельзя использовать не свежий — лучше оставить его на кухне на ночь. Также молоко не стоит добавлять в фарш. Его лучше заменить на воду и именно в ней замачивать хлеб. Лук является частью рецепта, но не все знают, что его нужно пропустить через мясорубку или обжарить до готовности, пишет портал «БелНовости».