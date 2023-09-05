Обычно все опасаются ретроградного Меркурия. Но с 29 августа началось движение другой планеты о зодиакальному кругу. Уран совершит транзит в знаке Тельца, а этого не было с 1934 года. Астрологи называют это событие ретроградным Ураном. Отмечается, что продлится оно по 27 января включительно. Однако во многом эта планета поможет людям.
По словам экспертов, Уран будет помогать совершать крупные перемены и инновации. А вместе с Венерой также положительно повлияет и на денежные отношения. Поэтому этот лучший период для тех, кто хочет пересмотреть финансовую стратегию.
Еще Уран увеличит в разы чувство независимости и свободы. Это окажет положительное влияние на тех, кто обычно принимает нестандартные решения.
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А некоторым планета поможет расширить творческий потенциал. Уже как последствие, это отразится на искусство и на науке.
Нахождение Урана в девятом доме натальной карты откроет возможность к духовному развитию, пониманию своей роли в жизни и очищению кармы, сообщает Rsute.
Однако астрологи назвали и минусы ретроградного Урана. Частыми станут поломки техники, поэтому нужно быть особенно внимательным, за всем следить, а то халатность приведет к катастрофе и финансовым потерям.