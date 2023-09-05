По словам экспертов, Уран будет помогать совершать крупные перемены и инновации. А вместе с Венерой также положительно повлияет и на денежные отношения. Поэтому этот лучший период для тех, кто хочет пересмотреть финансовую стратегию.

Еще Уран увеличит в разы чувство независимости и свободы. Это окажет положительное влияние на тех, кто обычно принимает нестандартные решения.

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А некоторым планета поможет расширить творческий потенциал. Уже как последствие, это отразится на искусство и на науке.

Нахождение Урана в девятом доме натальной карты откроет возможность к духовному развитию, пониманию своей роли в жизни и очищению кармы, сообщает Rsute.

Однако астрологи назвали и минусы ретроградного Урана. Частыми станут поломки техники, поэтому нужно быть особенно внимательным, за всем следить, а то халатность приведет к катастрофе и финансовым потерям.