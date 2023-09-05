Срочно ищете в магазинах, пока еще есть: названы самые модные куртки на осень-2023 — смотрятся безупречно

По словам стилистов, достаточно свободные кожаные куртки станут универсальным предметом гардероба. С ними можно создавать многослойные образы, а также экспериментировать с объемами. Но самыми модными будут косухи, прикрывающие бедра.

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Также смело можно пополнить гардероб кожаными бомберами удлиненного кроя. Они смотрятся стильно, а также не нарушают пропорции фигуры. Актуальными в этом сезоне считаются также кропы — укороченные модели, которые не должны быть ниже уровня пояса.

Особенно трендово выглядят кожаные куртки с потертостями. Осенью такие куртки смотрятся особенно эффектно, пишет Marie Claire.