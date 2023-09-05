Как превратить тушеную капусту в ресторанное блюдо: поможет неожиданный продукт — гости потребуют добавку

Приближается сезон капусты, а это значит, что хозяйки находятся в поисках новых рецептов с использованием многослойного овоща. Если вы тоже хотите разнообразить свое меню, смело записывайте эти советы. Они помогут превратить тушеную капусту в изысканное ресторанное блюдо.

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Желаете чего-то пикантного? Добавьте в капусту горчицу. Можно использовать соус или порошок. Этот ингредиент следует вводить ближе к финалу. На сковороду тушеных овощей нужно взять одну столовую ложку продукта.

Не хватает кислинки? На выручку придет уксус. Если добавить одну столовую ложку продукта через 30 минут после готовности, вкус блюда заиграет совершенно новыми красками.

Источник: издание belnovosti.by.