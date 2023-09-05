Просто натираем этим подмышки и благоухаем: справляемся с деликатной проблемой запаха пота без дезодоранта

Если вы входите в число тех, кто предпочитает исключительно натуральные средства в уходе за собой, то вы на верном пути.
Избавиться от запаха пота от тела можно и без дезодоранта, с помощью домашних средств.
Так, например, отличным средством для нейтрализации неприятного амбре является апельсин. Его свежей кожурой можно натирать подмышки, пятки, ладони и приятно благоухать.
В кожуре апельсина содержатся эфирные масла, они-то и помогают нейтрализовать запах пота. Использовать апельсин лучше всего на ночь или за пару часов до выхода из дома.
По материалам apteka24-podolsk.ru