Просто натираем этим подмышки и благоухаем: справляемся с деликатной проблемой запаха пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет обходиться без дезодоранта и антиперспиранта в уходе за собой.

Если вы входите в число тех, кто предпочитает исключительно натуральные средства в уходе за собой, то вы на верном пути.

Избавиться от запаха пота от тела можно и без дезодоранта, с помощью домашних средств.

Так, например, отличным средством для нейтрализации неприятного амбре является апельсин. Его свежей кожурой можно натирать подмышки, пятки, ладони и приятно благоухать.

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В кожуре апельсина содержатся эфирные масла, они-то и помогают нейтрализовать запах пота. Использовать апельсин лучше всего на ночь или за пару часов до выхода из дома. 

По материалам apteka24-podolsk.ru

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