Просто натираем этим подмышки и благоухаем: справляемся с деликатной проблемой запаха пота без дезодоранта

Если вы входите в число тех, кто предпочитает исключительно натуральные средства в уходе за собой, то вы на верном пути.

Избавиться от запаха пота от тела можно и без дезодоранта, с помощью домашних средств.

Так, например, отличным средством для нейтрализации неприятного амбре является апельсин. Его свежей кожурой можно натирать подмышки, пятки, ладони и приятно благоухать.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».