Герань любит сладкое: дайте ей эту подкормку в начале осени — сразу начнет пышно цвести

Многие цветоводы совершенно забывают о подкормке. И удивляются, почему растения не цветут. Если вы в их числе, то знайте: без удобрений не обойтись.

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Но это не значит, что нужно срочно бежать в садовый магазин. Иногда достаточно просто заглянуть в кухонный шкафчик.

Например, герань обожает сахар. Если угостить ее этим продуктом, то бутоны появятся даже в начале осени.

Инструкция простая. Возьмите одну чайную ложку сахара, посыпьте им землю под кустом и завершите подкормку поливом.

На этом все. Теперь остается только ждать. Вскоре растение покроется яркими цветами.

Источник: yakutsk.ru