Бог возьмет под защиту: Глоба назвала знак зодиака, который станет главным счастливчиком сентября

Настал новый виток в жизни. Осень всегда приносит что-то новое. Для кого-то сентябрь выдается сложным, но есть и те, кого наоборот — преследует удача. Тамара Глоба составила гороскоп для всех знаков зодиака и выложила в своем YouTube-канале. Астролог отметила, что этот месяц особенно удачно сложится у одного знака зодиака — Рака.
По словам эксперта, для тех, кто родился под этим знаком, начало осени будет интересным и насыщенным. Скорее всего будет много поездок, а также важных встречи и приятных знакомств. Глоба отметила, что даже вернутся значимые люди из прошлого, которые помогут с запуском новых проектов.
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В сентябре Ракам рекомендуют заниматься учебой, преподаванием, а также смело можно браться за ремонт. Удача будет преследовать в тех сферах, которая касается полезной информации и финансов. Многие представители этого знака зодиака проявят свое обаяние и помогут окружающим.