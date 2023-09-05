Бог возьмет под защиту: Глоба назвала знак зодиака, который станет главным счастливчиком сентября

По словам эксперта, для тех, кто родился под этим знаком, начало осени будет интересным и насыщенным. Скорее всего будет много поездок, а также важных встречи и приятных знакомств. Глоба отметила, что даже вернутся значимые люди из прошлого, которые помогут с запуском новых проектов.

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В сентябре Ракам рекомендуют заниматься учебой, преподаванием, а также смело можно браться за ремонт. Удача будет преследовать в тех сферах, которая касается полезной информации и финансов. Многие представители этого знака зодиака проявят свое обаяние и помогут окружающим.