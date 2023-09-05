Клопы туда больше никогда не сунутся: просто положите это в шкаф

Этот метод хорош не столько для борьбы с клопами, сколько для профилактики их появления. Как правило, эти насекомые заводятся и размножаются в шкафах.
Чтобы этого не произошло, нужно обязательно следить за гигиеной помещений и регулярно делать влажную уборку, в том числе и в шкафах. Проветривать их.
И обязательно положите на полочки в шкафу саше, пропитанные эфирными маслами. Регулярно обновляйте их.
Клопы не переносят запахи мяты, лаванды, чайного дерева и розмарина. Саше, пропитанные этими ароматами, станут гарантией того, что клопы к вам больше никогда не сунутся.
По материалам Lenta.ru