Клопы туда больше никогда не сунутся: просто положите это в шкаф

Этот метод хорош не столько для борьбы с клопами, сколько для профилактики их появления. Как правило, эти насекомые заводятся и размножаются в шкафах.

Чтобы этого не произошло, нужно обязательно следить за гигиеной помещений и регулярно делать влажную уборку, в том числе и в шкафах. Проветривать их.

И обязательно положите на полочки в шкафу саше, пропитанные эфирными маслами. Регулярно обновляйте их.

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