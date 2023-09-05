Клопы туда больше никогда не сунутся: просто положите это в шкаф

Объявление об избавлении от вредных домашних насекомых. Фото: Global Look Press

Как справиться с клопами в домашних условиях и сделать так, чтобы они не появились вновь.

Этот метод хорош не столько для борьбы с клопами, сколько для профилактики их появления. Как правило, эти насекомые заводятся и размножаются в шкафах.

Чтобы этого не произошло, нужно обязательно следить за гигиеной помещений и регулярно делать влажную уборку, в том числе и в шкафах. Проветривать их.

И обязательно положите на полочки в шкафу саше, пропитанные эфирными маслами. Регулярно обновляйте их. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Клопы не переносят запахи мяты, лаванды, чайного дерева и розмарина. Саше, пропитанные этими ароматами, станут гарантией того, что клопы к вам больше никогда не сунутся.

По материалам Lenta.ru

Читайте также