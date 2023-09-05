Быстрый рецепт яблочного варенья: готовится за 30 минут — получается невероятная вкуснятина

Сезон яблок в самом разгаре. Поэтому хозяйки заняты переработкой хрустящих фруктов. Надоело стоять у плиты? Тогда этот рецепт для вас. Варить ничего не нужно. Яблочное лакомство можно приготовить в духовке. Десерт получится намного вкуснее классического варенья.

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Вам понадобится: 1 кг яблок, 400 г сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты и 1 ст. ложка молотой корицы.

Для начала помойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте плоды небольшими ломтиками. Далее соедините в глубокой миске сахар, корицу и лимонную кислоту. Застелите противень бумагой, припудрите его этой смесью. Затем положите яблоки и посыпьте их остатками сладкого порошка.

Поставьте форму в разогретую до 200 ⁰C печь. Запекайте лакомство в течение 15 минут. По прошествии времени переверните ломтики и подождите еще 10 минут.

Готовые яблоки следует выложить на присыпанное сахаром блюдо, накрыть пергаментной бумагой и оставить в покое на 48 часов. После этого десерт можно разложить по стерильным банкам, закатать и убрать на хранение.

Источник: дзен-канал «ПРО красивости: DIY и искусство».