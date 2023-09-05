Стеклянная посуда засияет и заблестит: хитрые хозяйки раскрыли секрет, чем надо натирать бокалы

Порой хозяйки сталкиваются с тем, что на кухне появляется стеклянная посуда. Бокалы и салатницы выглядят красиво, но если их помыть и просто поставить на полку, то они будут выглядеть тускло. Чтобы такая посуда выглядела как новая, некоторые хозяйки натирают ее уксусом. Однако тут есть минус: от запаха потом трудно избавиться.
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Издание «Городовой» со ссылкой на дзен-канала «Хозяйка уюта» представило лучший способ довести посуду до блеска. Для этого понадобятся бумажные полотенца.
Рекомендуется помыть посуду и насухо вытереть полотенцем. Знатоки заверяют, что тогда на стекле не останется ни пятен, ни ворсинок.