Стеклянная посуда засияет и заблестит: хитрые хозяйки раскрыли секрет, чем надо натирать бокалы

Фото: freepik.com

Оказалось, что стеклянную посуду надо не только мыть.

Порой хозяйки сталкиваются с тем, что на кухне появляется стеклянная посуда. Бокалы и салатницы выглядят красиво, но если их помыть и просто поставить на полку, то они будут выглядеть тускло. Чтобы такая посуда выглядела как новая, некоторые хозяйки натирают ее уксусом. Однако тут есть минус: от запаха потом трудно избавиться. 

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Издание «Городовой» со ссылкой на дзен-канала «Хозяйка уюта» представило лучший способ довести посуду до блеска. Для этого понадобятся бумажные полотенца.

Рекомендуется помыть посуду и насухо вытереть полотенцем. Знатоки заверяют, что тогда на стекле не останется ни пятен, ни ворсинок.

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