Стеклянная посуда засияет и заблестит: хитрые хозяйки раскрыли секрет, чем надо натирать бокалы

Порой хозяйки сталкиваются с тем, что на кухне появляется стеклянная посуда. Бокалы и салатницы выглядят красиво, но если их помыть и просто поставить на полку, то они будут выглядеть тускло. Чтобы такая посуда выглядела как новая, некоторые хозяйки натирают ее уксусом. Однако тут есть минус: от запаха потом трудно избавиться.