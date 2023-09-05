Почувствуют настоящее счастье: эти четыре знака зодиака в сентябре поймают удачу за хвост

Порой многие люди ждут, когда судьба им поможет решить проблемы. Бывают периоды, когда все валится из рук, но также наступают противоположные моменты — когда все хорошо. На этот раз астрологи рассказали, что принесет сочетание энергичного сезона Девы и ретроградного Меркурия.
По их словам, в сентябре это может вывести из равновесия большинство людей. Но четыре знака зодиака, наоборот, получат отличный шанс проявить себя. Их во всем ждет успех.
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В списке оказались Девы. Они будут наслаждаться успехов в сентябре, так как этот период будет самым продуктивным в этом году для них. Они смогут вычеркнуть почти все дела из своих планов, щелкая проблемы как орехи. Астрологи рекомендуют взять все от этого времени и сосредоточиться на себе. Если активировать способность преодолевать все преграды, то можно достичь желаемого.
Удачное время будет еще и для Стрельцов. Они могут смело рассказать о своих идеях на работе. Однако не стоит медлить. Надо действовать, чтобы труд оценили по достоинству. Тогда поставленные задачи будут исполнены.
«Звезды дадут вам шанс в развитии карьеры. Это даст вам огромный потенциал в будущем», — отмечают астрологи.
А вот Рыбам нужно сконцентрироваться на личной жизни. Если будет создаваться романтика, то это точно усилит связь со второй половинкой.
«Примите энергию сезона Девы и используйте ее для укрепления отношений с близкими», — советуют эксперты, пишет spiritualify.org.
Планета Близнецов — Меркурий находится в ретроградном движении. Это хорошо, так как ни будут одарены терпением. Благодаря этому они много добьются в первый месяц осени.