Гортензия любит это удобрение: каждый сентябрь сыпем прямо под куст — в новом году цветет ярче прежнего

Гортензии, как правило, цветут пышно и долго. Но эти прекрасные кусты очень требовательны к подкормке. Если не обеспечить их всеми необходимыми питательными элементами осенью, то в следующем году не ждите чудес.
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Хотите, чтобы растения цвели ярче прежнего? Тогда не ленитесь. Смешайте удобрение из двух ингредиентов и разбросайте его под каждым кустом.
Рецепт простой. Вам потребуется взять 50 граммов суперфосфата и 25 граммов сульфата калия. Получившегося количества подкормки хватит на участок размером в 1м² .
Вносить питательную смесь следует во второй половине сентября. И помните: процедуру нужно завершить поливом.
Источник: издание belnovosti.by