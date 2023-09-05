Гортензия любит это удобрение: каждый сентябрь сыпем прямо под куст — в новом году цветет ярче прежнего

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Хотите, чтобы растения цвели ярче прежнего? Тогда не ленитесь. Смешайте удобрение из двух ингредиентов и разбросайте его под каждым кустом.

Рецепт простой. Вам потребуется взять 50 граммов суперфосфата и 25 граммов сульфата калия. Получившегося количества подкормки хватит на участок размером в 1м² .

Вносить питательную смесь следует во второй половине сентября. И помните: процедуру нужно завершить поливом.

Источник: издание belnovosti.by