Не 94 и даже не 93 рубля: озвучен новый курс доллара после обрушения

Рубль на этой неделе продолжает плавно снижение во время торгов на Московской валютной бирже.
По данным на 16:29 московского времени, курс доллар рос на 82 копейки, до 97,69 рубля, евро — на 31 копейку, до 105 рублей, юаня — на 6 копеек, до 13,36 рубля.
Но эксперты прогнозируют, что уже совсем скоро курс валют стабилизируется и доллар будет стоить если не как после обрушения, но, во всяком случае, не сто рублей. И не 94, и даже не 93.
На стороне рубля сыграет улучшающееся состояние торгового баланса.
«Определяющим для его динамики все же будет выступать состояние торгового баланса, которое, по нашим ожиданиям, должно улучшиться, в результате чего курс может в среднесрочной перспективе прийти в диапазон 85–95 рублей за доллар», — отметили в «Райффайзенбанке».
По материалам 1prime.ru