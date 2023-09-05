Не 94 и даже не 93 рубля: озвучен новый курс доллара после обрушения

Рубль на этой неделе продолжает плавно снижение во время торгов на Московской валютной бирже.

По данным на 16:29 московского времени, курс доллар рос на 82 копейки, до 97,69 рубля, евро — на 31 копейку, до 105 рублей, юаня — на 6 копеек, до 13,36 рубля.

Но эксперты прогнозируют, что уже совсем скоро курс валют стабилизируется и доллар будет стоить если не как после обрушения, но, во всяком случае, не сто рублей. И не 94, и даже не 93.

На стороне рубля сыграет улучшающееся состояние торгового баланса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».