«Зима будет беспокойная»: синоптик предупредил об аномальной погоде без традиционных русских морозов

«Зима будет беспокойная, «с браком», и не соответствовать статусу «русская». А все из-за климатического феномена Эль-Ниньо, что переводится с испанского – «мальчик, малыш» – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты», – поделился синоптик.

Он отметил, что это будет увеличивать количество возращения атлантических циклонов с северо-запада. Они будут длится от недели до двух, об этом рассказал Тишковец, пишут «РИА Новости».

Синоптик прояснил свой прогноз. Он уверены, что декабрь 2023-го будет теплый, а январе и февраль 2024-го – порадует еще более теплой погодой.

«В декабре отставание от нормы составит всего 1-2 градуса, в январе эта разница увеличится уже до 3-4 градусов, а в феврале достигнет 4-5 градусов», – сказал эксперт «Фобоса».

Но все же зиму россияне почувствуют. Он добавил, что в феврале будут снегопады. Более того, количество осадков превысит норму. А также ожидаются ледяные дожди. Еще одним позитивным прогнозом является то, что зима закончится быстро, а весна придет рано.