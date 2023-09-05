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И в списке оказались черные вещи. Это касается даже маленького черного платья, которое рекомендуют носить по заветам Коко Шанель, но оно очень сильно старит. Если лук полностью составлен в одном черном цвете, то он сразу прибавит лет десять.

Длинная юбка в этом сезоне в тренде, но она весьма коварна. Ее проблематично стилизовать так, чтобы визуально не превратиться в старушку. И тут даже обувь на высоком каблуке не всегда «вытягивает» образ.

Еще и шелковые шарфы, которые считаются элегантным предметом, прикрывают морщины и пигментные пятна на шее, имеют свои минусы. Отмечается, чем сложнее узел на платке, чем больше на нем рисунка и украшений, тем сильнее он будет старить даму, которая его наденет, сообщает Tips and Tricks.