Рецепт идеальной кукурузы: варите початки именно так — получатся вкуснее, чем у торговцев в Геленджике

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить кукурузу? Но и в этом деле есть свои тонкости. Если допустить промах, то лакомство получится совсем не таким вкусным, как хотелось бы.

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Начнем с того, что початки можно класть как в холодную, так и в горячую воду. Это не принципиально. Гораздо важнее следить за тем, чтобы кукуруза была полностью погружена в жидкость.

Кроме этого, необходимо четко соблюдать время приготовления. Молодые початки можно доставать из кастрюли через 10–15 минут после закипания. А если вы имеете дело со зрелой кукурузой, то время варки следует увеличить до часа.

Когда добавлять соль? Специю можно бросить в кастрюлю. А можно использовать в качестве посыпки. Есть и третий вариант. Некоторые кулинары предпочитают исключить этот ингредиент из рецепта, так как кукуруза и без того имеет довольно яркий вкус.

Источник: gorodovoy.ru