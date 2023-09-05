У огурцов наступит «вторая жизнь»: обработали раствором — плоды поперли до заморозков

В центральных и восточных регионах России огурцы обычно перестают приносить плоды уже в начале сентября. Но если растения подкормить определенным удобрением, то можно дать им второе дыхание до заморозков.

Опытные дачники растворяют в теплой воде куриный помет в пропорции 1 к 15. Туда же отправляем один стакан золы.

Настоянный раствор надо вносить под корни, но строго после полива. Удобрение напитает огурцы полезными веществами, которое необходимо им в этот период.

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