Все будут просить себе порцию: сохраните этот рецепт заготовки зеленых томатов на зиму

Многие дачники сталкивались с такой проблемой, что в сентябре еще растут помидоры. И когда основной урожай уже собран и сделаны закрутки, появляется еще новые плоды, то их можно использовать для блюда, которое можно будет есть всю зиму. Хозяйки рекомендуют законсервировать зеленые помидоры по одному обалденному рецепту.
Нужно взять пучок укропа и пару головок чеснока. Их надо измельчить. Также надо взять и нарезать пять штук болгарского перца и три — острого.
Томаты лучше нарезать на 6-8 частей. Затем все это надо уложить в стерилизованные банки — сначала идет помидорный слой, а следующий из приправы.
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В каждую банку киньте по таблетке аспирина. Рассол готовится очень просо: в четыре литра воды отправьте 200 г соли, 1,5 стакана сахара и один стакан уксуса. Жидкость надо вскипятить, а потом ей залить томаты и закрутить переверните банки и оставьте на сутки под одеялом.
Если нет желания добавлять аспирин, надо стерилизовать банки с томатами в течение 20 минут с прикрытыми крышками, а уже потом закрутите их.
Когда накроете зимний стол, гости не уйдут, пока не съедят последнюю штучку консервации пишет портал «Поваренок.ру».