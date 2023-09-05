Все будут просить себе порцию: сохраните этот рецепт заготовки зеленых томатов на зиму

Нужно взять пучок укропа и пару головок чеснока. Их надо измельчить. Также надо взять и нарезать пять штук болгарского перца и три — острого.

Томаты лучше нарезать на 6-8 частей. Затем все это надо уложить в стерилизованные банки — сначала идет помидорный слой, а следующий из приправы.

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В каждую банку киньте по таблетке аспирина. Рассол готовится очень просо: в четыре литра воды отправьте 200 г соли, 1,5 стакана сахара и один стакан уксуса. Жидкость надо вскипятить, а потом ей залить томаты и закрутить переверните банки и оставьте на сутки под одеялом.

Если нет желания добавлять аспирин, надо стерилизовать банки с томатами в течение 20 минут с прикрытыми крышками, а уже потом закрутите их.

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